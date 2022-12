Catania, presidente Pelligra batte tutti. Numeri e curiosità dei suoi primi 165 giorni

Numeri record per il patron rossazzurro

Il campionato di Serie D ha una sola squadra protagonista nel Girone I: è il Catania del patron Rosario Pelligra che dallo scorso 13 luglio è il nuovo presidente del sodalizio etneo. La Pelligra Group Pty Ltd comunicò alle ore 9.30 di quel mercoledì afoso, la costituzione della società Catania SSD a r.l. Il nuovo CdA fu così composto: Rosario Pelligra presidente, Vincenzo Grella vicepresidente e amministratore delegato e Giovanni Caniglia consigliere d'amministrazione. Pelligra espresse così la sua felicità per il nuovo corso del Catania: "Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare. Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza”.