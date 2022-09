Catania, preso il difensore Somma ex Palermo

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Somma, nato a Salerno il 16 marzo 1995. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e vissuto l’esordio in Primavera con la Roma, collezionando 60 presenze impreziosite da 5 reti e vincendo una Supercoppa di categoria, il difensore ha disputato nel 2014/15 due gare in Serie A, la prima in maglia giallorossa e la seconda con quella dell’Empoli. Al suo attivo, la trafila nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 21 (26 presenze complessive, un gol in Under 20). Dal 2015 al 2018 in B con il Brescia, per l’atleta campano, 60 partite. Nelle due annate successive, l’esperienza in Spagna con il Deportivo La Coruña, in Segunda División. Dal 2020 al 2022 a Palermo, con i rosanero ha conquistato la promozione in B.