Catania, preso il difensore Tommaso Silvestri

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Silvestri, nato a Dolo (Venezia) il 26 ottobre 1991. In gialloblù, nelle ultime stagioni, l’esperto difensore centrale ha conquistato dapprima la promozione in B e sommato successivamente 30 presenze nella serie cadetta. Dal 2018 al 2021, con il Calcio Catania, Silvestri ha collezionato 105 presenze realizzando 5 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha indossato in avvio di carriera le maglie dell'Esperia Viareggio e del Casale, approdando successivamente alla Spal. Con la società ferrarese, dal 2013 al 2017, ha guadagnato dapprima l'accesso alla Lega Pro Unica, quindi la promozione in B nel 2016 ed infine ha contribuito allo storico ritorno dei biancazzurri in Serie A. Al suo attivo anche un’esperienza con il Trapani.