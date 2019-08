Catania, preso Saporetti ex Renate

Nuovo acquisto per il Catania. Il club ha ufficializzato Lorenzo Saporetti. Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Saporetti, nato a Forlì (Forlì-Cesena) il 19 marzo 1996. Nel 2018/19, il difensore romagnolo ha sommato 26 presenze e realizzato una rete in Serie C con il Renate. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, il centrale ha contribuito alla doppia promozione del Parma dalla D alla B, nel biennio 2015-17, giocando 31 partite e firmando due gol. Saporetti, che nel 2018 ha indossato la maglia della Fermana, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021.