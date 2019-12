Catania, prima del messaggio su WhatsApp Lo Monaco aveva avvisato i calciatori che…

Verrebbe da dire, citando Shakespeare, “molto rumore per nulla” in casa Calcio Catania visto che oggi è venuta alla luce una comunicazione fatta dal club etneo ai suoi giocatori, svelata dal portale Tuttoc.com. Dopo una verifica ci risulta che non è stata mandata una lettera a casa ma un messaggio via WhatsApp inviato da uno smartphone della società etnea, e non da quello personale dell’ad Pietro Lo Monaco. Il messaggio, che riprendiamo da TuttoC.com, è questo:«Cari ragazzi nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa». Ma dicevamo nessuna novità a Torre del Grifo visto che secondo quanto appreso da Itasportpress, Lo Monaco facendo irruzione negli spogliatoi a metà novembre scorso, dopo aver riunito i calciatori nella stanza, li ha avvisati della situazione finanziaria del Calcio Catania. “Se al giro di boa saremo nelle zone alte della classifica con buone possibilità di andare in B rafforzeremo l’organico e molti di voi resteranno, diversamente a gennaio sarete tutti sul mercato e chi vorrà andare non sarà trattenuto”. Queste in sintesi le parole che avrebbe proferito l’ad Pietro Lo Monaco che molti calciatori hanno confermato alla nostra redazione. Quindi il messaggio inviato ai calciatori su WhatsApp non è una novità ma una conferma delle decisioni prese un mese fa dalla dirigenza etnea.