Catania, primi sorrisi per Tabbiani: sette reti al Misterbianco

La prima uscita dell’anno per il Catania, in una sorta di “allenamento congiunto”, ha permesso a Tabbiani di vedere all’opera i big e i giovani. È finita 7-0 la partita giocata a Zafferana contro il Misterbianco, con reti di Rocca, doppietta di Sarao e Chiricò nel primo tempo, poi nella ripresa doppietta di Popovic e rete di Zammarini. Partita molto “morbida” per la compagine rossazzurra e infatti per valutare meglio la condizione fisica e le soluzioni tattiche bisogna attendere un confronto con avversari di livello più alto. Comunque segnali di Catania con la voglia di tutti i rossazzurri di giocare palla a terra anche se è difficile pensare in questa fase che la squadra possa giocare a memoria. Ci vorrà del tempo e anche che la rosa venga adeguatamente rinforzata visto che mancano a Tabbiani pedine importanti per provare le soluzioni offensive. Per il resto le prime sensazioni - che andranno considerate quando la preparazione sarà in fase più avanzata - mostrano un Catania un po’ più alto come baricentro e pronto a sfruttare i maggiori spazi nella metà campo avversaria.