Catania, pronto l’esodo a Caltanissetta. I numeri di una vera invasione

Mentre l'attesa cresce a Catania per la partita di domenica pomeriggio alle 15 a Caltanissetta contro il Canicattì, che dovrebbe dare ai rossazzurri la certezza matematica del ritorno in Serie C, è tempo di fare anche corsi e ricorsi storici. Dopo il fallimento della precedente società con la matricola 11700, quest'anno si è assistito a una ripartenza dal calcio sotto il vulcano con la fondazione di una nuova società del presidente Rosario Pelligra.

La partita del campionato di Serie D 1994/95 che diede la certezza aritmetica del ritorno nell'allora Serie C2 fu Gangi-Catania, terminata 0-3 con i gol di Drago, Mosca e Ardizzone. In quel caso l'esodo dei tifosi etnei fu piuttosto corposo e arrivò a toccare le oltre 2.500 anime provenienti dalla città dell'Elefante, che per l'occasione occuparono la tribunetta dello stadio Raimondi per assistere alla gara con i tifosi della squadra di casa che videro la partita dalla collinetta vicina.

Era il 13 maggio del 1995 e quella giornata è rimasta scolpita nella memoria dei tifosi rossazzurri anche per avere rappresentato il punto di partenza di nuova ascesa culminata negli anni 2000 con ben 8 stagioni di serie A. Adesso a distanza di 28 anni lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta deve rappresentare un nuovo punto di inizio per i colori rossazzurri e i confronti con l'esodo di Gangi si stanno sprecando. Una differenza di non poco conto è la capienza dello stadio del capoluogo nisseno, ben superiore con poco meno di 12mila posti. Ma la capienza consentita per i tifosi rossazzurri è soltanto di 3.728 posti, divisi tra la tribuna coperta e la curva A. Ai tifosi della compagine della provincia di Agrigento sono riservati invece solo 942 posti. Le tessere per i tifosi rossazzurri sono andate tutte a ruba e si preannuncia un esodo maggiore di quello di quasi 28 anni fa e poteva essere ancora più grande se la tribuna B dello stadio nisseno non fosse stata interessata dai lavori di ristrutturazione. Non è da escludere che a Caltanissetta molti vadano anche senza il biglietto ma solo per respirare da vicino il profumo della festa.