Catania, Pulvirenti chiude porta a Follieri: “La trattativa aperta è con altro gruppo”

Il patron del Catania Antonino Pulvirenti fa chiarezza su chi sono i gruppi interessati a rilevare la società e in una intervista al quotidiano La Sicilia chiude le porte all’imprenditore Raffaello Follieri e apre a cordata italo-americana: “Nessuna trattativa con Follieri. Concreto l’interesse di un gruppo di imprenditori italo-americani. Il Catania ha la forza per andare avanti e finire il campionato. Il caso Meridi? Abbiano deciso di presentare domanda di ammissione all’amministrazione controllata”. Oggi giornata cruciale per le sorti di Meridi e del Catania ma la partita si giocherà nelle aule dei tribunali e non sul terreno di gioco.