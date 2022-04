Catania, Pulvirenti: “Il cuore mi dice di tornare ma servono tre cose. Sigi? Conoscevo la fine”

L'ex presidente del Catania ha parlato al quotidiano La Sicilia

Redazione ITASportPress

Torna a parlare l'ex presidente del Catania, Antonino Pulvirenti che al quotidiano "La Sicilia" si è raccontato tra passato, presente e futuro.

Queste alcune sue dichiarazioni:

FALLIMENTO - L’epilogo è stato doloroso per tutti, ovviamente anche per me. Con Finaria il Catania non sarebbe mai fallito. Si era intrapresa la strada del concordato proprio per scongiurare i rischi.

SIGI - Fin dal 23 luglio, purtroppo, ero sicuro che la vicenda si sarebbe risolta così, per me era scontato, considerando un piano industriale estremamente lacunoso e approssimativo. Speravo di sbagliarmi, purtroppo non mi sono sbagliato. Sulla fideiussione di Torre del Grifo non sostituita da SIGI dico che si tratta di un inadempimento molto grave e potrebbe portare a scenari ed a conseguenze inimmaginabili, gli avvocati sono già al lavoro.

LO MONACO - Pulvirenti indica il dirigente che ha illuminato il cammino del Catania: “E’ Pietro Lo Monaco che definirei un gigante per quello che è riuscito a fare a Catania. Lo Monaco è un vero fuoriclasse.

ERRORI - Mi sono scusato per i miei errori. Andai via per questioni di scelte. Su Cosentino posso dire che è un professionista riconosciuto. Venne scelto per ovviare all’interruzione del rapporto con Jorge Cyterzspiller storicamente legato a Lo Monaco. L’intenzione era quella di mantenere forte il legame con il mercato argentino.

TIFOSI - Li incontro tutti i giorni e sono tifoso come loro.

RITORNO - Con il cuore dico di sì e saprei cosa fare ma le condizioni attuali non permettono di poter recitare un ruolo di primo piano tale da rilanciare il nuovo Catania. Ci vogliono tre cose: grande disponibilità economica, passione e competenza.