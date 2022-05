Catania, Pulvirenti: “Intuizioni e scelte sbagliate della mia storia iniziata 18 anni fa”

ll 26 maggio 2004 resterà una delle date indelebili nella storia del Catania: Pulvirenti-Lo Monaco, sbarcavano nel capoluogo etneo

E' stato l'ex dirigente del Catania, Pippo Bonanno a far nascere la lunga storia professionale tra Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco , iniziata esattamente più di 20 anni fa ad Acireale. L'ex patron rossazzurro disse che fu un vero colpo di fulmine aver incontrato il dirigente di Torre Annunziata, un matrimonio perfetto che portò tanti successi al Catania. La storia è nota: in due anni promozione in Serie A e poi tante salvezze di fila condite da bilanci perfetti, plusvalenze record, la realizzazione del centro sportivo e un settore giovanile all'avanguardia.

Qual è stata la sua più grande mossa o intuizione in questi anni alla guida del club e quello che col senno di poi non rifarebbe?

"La più grande intuizione è di aver portato a Catania Pietro Lo Monaco. Senza di lui sarebbe stato impossibile fare calcio. Su quella sbagliata non ho dubbi: aver assecondato, nonostante fossi contrario, all'assunzione di una persona in un ufficio importante del Calcio Catania. Mi sarei dovuto opporre fermamente all'assunzione di questa figura professionale che fu l'inizio dei disastri del Catania"

Otto anni in Serie A, cosa le manca di più di quel lungo periodo forse irripetibile per Catania?

"Non potevo dire altro in quel momento ma non era quello che pensavo. Non mi sono pentito visto che è stato Lo Monaco a decidere di andare via".