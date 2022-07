Catania, Pulvirenti: “Maggiani alla Juve? Tutto compiuto, finalmente l’hanno regolarizzato”

La Juventus , attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha annunciato per la prossima stagione l'inserimento in organigramma del "Club Referee Manager " Luca Maggiani . "La Juventus introduce all’interno del proprio staff -riporta la nota del club torinese - una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili. Juventus dà il benvenuto e augura buon lavoro".

L'EPISODIO - Maggiani viene ancora ricordato per le due sviste in occasione di un Catania-Juventus di Serie A stagione 2012/13. Al Massimino Maggiani annullò un gol al rossazzurro Bergessio per fuorigioco inesistente nel primo tempo, episodio nitido grazie alle immagini e i video, e poi concesse il gol alla Juventus nella ripresa non rilevando una evidente posizione irregolare di Bendtner sulla rete del definitivo 1-0 di Vidal. Al termine della gara esplose la rabbia della dirigenza catanese e in particolare dell'allora presidente Antonino Pulvirenti che il giorno dopo venne deferito per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e degli assistenti. Dopo quella gara vinta dalla Juve tra le polemiche finì sotto accusa l’operato del terzetto Gervasoni-Maggiani-Rizzoli, decisivo ai fini della prima sconfitta interna stagionale degli etnei in quella stagione con Maran in panchina.