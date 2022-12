Catania, Pulvirenti: “Mihajlovic uomo vero. Il ricordo della cena a Bologna”

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic. Il serbo è stato il protagonista della salvezza del Catania nella stagione 2009-10. Arrivato al posto dell'esonerato Gianluca Atzori a metà dicembre condusse i rossazzurri alla salvezza vincendo persino in casa della Juventus. L'ex presidente del Catania Antonino Pulvirenti ai microfoni di Itasportpress.it, traccia un ricordo di Mihajlovic: "Sono addolorato, un momento molto triste per il calcio che ha sempre voluto bene a Sinisa. Sono vicino alla famiglia ed esprimo sincere condoglianze alla moglie e ai figli. La scelta di portarlo a Catania fu azzeccata perchè con il suo temperamento riuscì a scuotere la squadra penultima in classifica e ormai quasi spacciata. I ricordi di Sinisa sono tanti a cominciare dal suo esordio contro il Livorno o quello prima del match di Torino contro la Juventus. Prima di entrare in campo mi disse: "Presidente tranquillo che oggi vinciamo contro la Juventus". Finì 2-1 per noi. Contro l'Inter Mascara battè il rigore con lo "scavetto", a tutti noto come il cucchiaio e ricordo che negli spogliatoi Sinisa lo prese e gli disse con uno sguardo da tigre: "Se sbagliavi ti ammazzavo". Andò via dopo la clamorosa salvezza passando alla Fiorentina ma l'anno successivo in occasione della nostra trasferta a Bologna volle invitare tutti i dirigenti del Catania in un ristorante molto noto offrendo lui la cena. Un gesto che apprezzammo molto. Mai era successo prima con gli ex allenatori del Catania che un tecnico offrisse la cena. Un uomo generoso oltre a essere stato un allenatore molto bravo".