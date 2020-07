Catania, Pulvirenti precisa un suo pensiero

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex patron del Catania Antonino Pulvirenti in merito ad una sua dichiarazione audio di ieri.

In relazione all’intervista rilasciata ieri alla testata giornalistica Itasportpress , il signor Antonino Pulvirenti intende precisare che, in merito alla sussistenza di un giudizio in corso volto

ad incidere potenzialmente sulla partecipazione di Finaria S.p.A. in Calcio Catania S.p.A., la mancata informazione al Tribunale costituisce un’oggettiva inesattezza (nella sostanza irrilevante) certamente non imputabile ai difensori di Finaria, che non erano a conoscenza di tale circostanza.