Catania, Pulvirenti: “Rubammo Maxi Lopez alla Lazio e fece subito gol a Lotito”

Redazione ITASportPress

Ieri Maxi Lopez ha dato l'addio al calcio a 37 anni con un post su Instagram. La sua avventura in Italia è iniziata a Catania nel 2010 e nel suo video di addio al calcio giocato, tra scatti e rovesciate da brividi a ripercorrere una carriera lunga 20 anni, un grande gol in maglia rossazzurra al Livorno: "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo".

PULVIRENTI - A Catania Maxi Lopez è sbarcato a gennaio del 2010 proprio alla fine del calciomercato di riparazione. L'ex presidente del club etneo Nino Pulvirenti spiega ai microfoni di Itasportpress.it come andò l'operazione. "Maxi Lopez aveva una clausola sul contratto che voleva sfruttare per arrivare in Italia. Con il suo vecchio club c'era un accordo che lo avrebbero liberato solo a gennaio e difatti si precipitò a Roma per avviare una trattativa con la Lazio. Il calciatore rimase per una settimana nella capitale, ma non ci fu la fumata bianca tra lui e il presidente Claudio Lotito.

IL BLITZ - Pulvirenti a Itasportpress.it racconta come convinsero Maxi Lopez: "Con una mossa fulminea contattammo il calciatore a Roma e poi lo portammo in assoluto segreto a Taormina all'Hotel San Domenico, unica struttura aperta a gennaio. Ricordo che gettammo anche la chiave della reception facendo capire a Maxi che non aveva alternativa: doveva firmare il contratto. Al di là della battuta riuscimmo a convincerlo e devo dire che lui fu contentissimo di indossare la maglia del Catania pur sapendo che in classifica non eravamo messi bene ed era arrivato da poco in panchina Sinisa Mihajlovic al posto dell'esonerato Gianluca Atzori. La prima partita che giocò con noi fu proprio contro la Lazio all'Olimpico e siglò il gol della vittoria esterna. nella ripresa Un successo che diede il là alla nostra cavalcata verso la salvezza. Maxi è uno dei più grandi calciatori arrivati a Catania durante la mia presidenza. Nessuno poteva immaginare che un giocatore che aveva giocato a Barcellona e vinto una Champions League, potesse giocare con il Catania. Fu uno dei colpi di mercato più importanti in assoluto. Dispiace che abbia smesso, ma è stato per il Catania un vero fuoriclasse".

BIANCAVILLA - E' circolata in giornata una voce di un ritorno nel calcio dell'ex patron etneo con un club di Serie D. Pulvirenti smentisce: "Ho letto anche io questa notizia del mio interesse per il Biancavilla, ma non capisco perché si parli di questo possibile scenario. Escludo assolutamente un mio ritorno imminente nel calcio, non è nei miei progetti tornare in sella. Magari tra qualche anno mi torna la voglia di rivivere certe emozioni"