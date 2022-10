Catania, Pulvirenti: “Ventrone fu scelta sbagliata. L’inno dei Marines in palestra…”

Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico del Catania, attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte, è morto oggi all'età di 62 anni a causa di leucemia mieloide acuta. L'ex presidente del Catania, Antonino Pulvirenti ai microfoni di Itasportpress.it, traccia un ricordo di Ventrone, soprannominato il Marine per via dei suoi allenamenti durissimi: "La notizia mi ha lasciato sconvolto e sono molto dispiaciuto - ha sottolineato Pulvirenti -. Ventrone era arrivato a Catania dopo la retrocessione in B e si dimostrò sin da subito un grande professionista serio e meticoloso. Purtroppo fu una scelta sbagliata perchè avevamo in panchina Maurizio Pellegrino che era quasi un debuttante e Ventrone era fin troppo ingombrante dentro lo spogliatoio visto che aveva un curriculum di alto livello. Era stato alla Juve dal 1994 al 1999 e poi dal 2001 al 2004 e inoltre ha fatto parte anche della spedizione azzurra di Lippi nel trionfo mondiale del 2006. Nel Catania era un punto di riferimento totale per tecnico e giocatori. Purtroppo le cose non andarono bene e durante la stagione molti calciatori si infortunarono riportando malanni muscolari forse per i suoi allenamenti durissimi. Tutto quello che era finalizzato alla prestazione atletica era gestito da lui persino la parte relativa alla dieta. Ma Ventrone aveva anche dei metodi particolari che applicava durante gli allenamenti in palestra. Ricordo che imponeva ai calciatori di allenarsi al ritmo dell'inno dei Marines che faceva ascoltare a tutto volume a Torre del Grifo. Nonostante un contratto importante decisi di pagare tutto e liberarlo e al suo posto arrivò Massimo Neri, ex preparatore atletico del Real Madrid e della Russia".