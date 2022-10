Catania, puoi migliorarti ancora. C’è un record storico da battere

Un Catania devastante in Serie D ma può migliorarsi ancora

Redazione ITASportPress

Questo Catania può fare ancora meglio del Piacenza, del Parma e del Palermo in Serie D? Sicuramente sì. I rosanero alla quarta volta nei dilettanti nella stagione 2019/20 iniziarono fortissimo ma dopo si fermarono alla 11a giornata. Prima sconfitta contro il Savoia e pareggio a Palmi a reti bianche in quella successiva. La prima sconfitta in trasferta arrivò alla 25a giornata contro il Licata ma lo scoppio della pandemia sconvolse il torneo di Serie D che fu sospeso a partire dalla 27a giornata e non si giocarono 8 match come da calendario. Il Palermo chiuse al comando con 63 punti con 20 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. 47 gol fatti e 16 reti subite.

L'Emilia dei record Il Parma nella stagione 2015/16 in seguito al fallimento, ripartì dalla Serie D. La squadra ducale partì bene vincendo quattro partite di fila ma si fermò alla quinta (pareggio 0-0 contro il Mezzolara) per poi chiudere in bellezza. In 38 partite giocate i ducali vinsero 28 volte, pareggiando 10 partite ma rimanendo imbattuti. 94 punti i punti conquistati in Serie D. In quella stagione Parma sempre primo dalla prima all’ultima partita di campionato. Il record di punti conquistati in Serie D è detenuto dal Piacenza, che nella stagione 2015-2016 ha ottenuto 96 punti in 38 partite, con una media punti di 2,53. La squadra biancorossa partì con un pareggio ma dalla quarta giornata in poi conquistò la vetta e vi rimase fino alla fine al comando della classifica.

La carica dei 102 Il Catania se dovesse vincerle tutte chiuderebbe il campionato con 102 punti visto che le partite sono 34. Un traguardo alla portata della squadra di mister Giovanni Ferrero visto che gli etnei hanno una rosa straordinaria, con tanti calciatori forti davanti. Per questo Catania ogni partita non è un viaggio verso l’ignoto. Questa squadra è capace sempre a portare il pallone in cima dall’altra parte. Al gruppo rossazzurro questa continua ricerca del gol provoca eccitazione. Allenatore e squadra spesso si domandano quanto siano forti e questa è la cosa più eccitante e stimolante. La ricerca di consapevolezza delle loro forze. Per questo per l’allenatore diventa abbastanza semplice la gestione. Il mister è convinto che questo Catania debba migliorarsi ma sì può giocare meglio di così? Sì perchè diversamente la squadra sarebbe travolta dall’euforia. E questo fa stare i calciatori del Catania coi piedi per terra, Ma non manca la voglia di migliorarsi. Vincere queste prime otto partite ha dato alla squadra autostima e fatto lavorare con entusiasmo. Vedremo come adesso giocherà il Catania e capiremo dove potranno arrivare. Piace di questi ragazzi la voglia di contagiarsi dalla forza dei compagni. Come le rincorse indietro degli attaccanti ad aiutare i difensori. Come dire che il divertimento è alla base degli allenamenti e finché la squadra manterrà questa leggerezza mentale, sarà difficile per chiunque batterla.

Felicità Per Ferraro è un concetto complesso, probabilmente il mister di Vico Equense non ha l’attitudine alla felicità esternata. Ma quello che sognava a inizio anno l’ex Giugliano era avere il Massimino festante e appassionato. Sicuramente gli avrà fatto piacere vedere tutto questo realizzato. Ma finisce lì, perché poi le aspettative crescono sempre di più. Devi cercare di vincere quasi sempre per dare gioia. Da una parte ti rende felice e dall’altra devi pensare già a come farlo ancora. Questa felicità dei tifosi se la sentirà addosso e allora avvertirà la responsabilità sempre più. Come se Giovanni volesse frenarsi e al tempo stesso chiedere all’ambiente di sognare, divertirsi, ma non caricare di eccessiva responsabilità questo gruppo giovane con tanti esperti. Finora il mix ha funzionato. Dunque questo Catania potrebbe battere anche il Piacenza e chiudere con 102 punti una stagione dei record.