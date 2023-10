Catania, Quaini illumina a Caserta: il jolly rossazzurro in ascesa

Arrivato in rossazzurro durante il calciomercato estivo, Alessandro Quaini è un calciatore estremamente duttile. Centrocampista centrale di ruolo, Quaini spesso in carriera ha giocato anche da difensore centrale

Allo stadio "Alberto Pinto" di Caserta era uno dei primi grandi esami della stagione, superato con 30 e lode dal Catania di Luca Tabbiani. Dinamico, orgoglioso e con una grande voglia di riscatto dopo i diversi passi falsi di inizio stagione, i rossazzurri hanno scaricato tutta la propria rabbia sulla Casertana di Vincenzo Cangelosi, fulminata per 4-0. Una sfida che, senza dubbio, sarà ricordata per il gol da centrocampo di Cosimo Chiricò, perla rara (ma non troppo dalle parti di Catania). A spiccare però, è finalmente stato un centrocampo attento, corto e aggressivo. Tra tutti, magistrale la prestazione da play basso di Alessandro Quaini, capace di dettare al meglio i tempi di gioco di un Catania spietato.