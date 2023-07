Catania, quale futuro per Mattia Vitale? La situazione e l’idea di Pirlo

Iniziato il ritiro di Zafferana Etnea, il Catania di Luca Tabbiani prende forma. Se tra porta, difesa e reparto avanzato c'è ancora molto da fare sul calciomercato, è a centrocampo che i rossazzurri sembrano essere abbastanza coperti. Dopo le conferme di Palermo e Rizzo, sono stati ufficializzati Rocca, Ladinetti e Zammarini, elementi di spessore per la categoria. Tuttavia, è proprio in quel reparto che il Catania - magari a fine mercato - potrebbe mettere la classica "ciliegina sulla torta". Non è un mistero infatti l'interesse per Mattia Vitale, centrocampista classe 2004 che la scorsa stagione incantò il Massimino. Corsa, dinamismo e inserimenti fatali in zona gol per il calciatore di proprietà della Sampdoria, club che potrebbe anche decidere di trattenere il ragazzo nato a Castellamare di Stabia.