Catania, due punti di penalizzazione in classifica per stipendi non pagati

Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale in seguito al mancato pagamento da parte della società siciliana degli emolumenti ai tesserati

Catania penalizzato di altri due punti. È questa la sentenza emessa questo pomeriggio dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in ordine al mancato pagamento da parte della società siciliana degli stipendi a diversi tesserati che la SIGI non ha onorato entro la data di ottobre 2021. Alle ore 12:00 è stato trattato il procedimento in videoconferenza e come si temeva la squadra rossazzurra è stata nuovamente penalizzata in classifica. I siciliani già il 2 dicembre erano stati costretti a scontare un -2 in classifica. La causa in quel caso fu il mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno.