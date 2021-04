Catania, quel treno fatto perdere alla Juventus compie 10 anni

Indimenticabile quella partita di Torino

In un calcio come quello moderno dove contano solo i soldi, tanto da indurre 12 big alla creazione di una competizione calcistica come la Superlega, torneo d’élite saltato solo per la spinta dei tifosi, i ricordi di una squadra che si batteva con onore nel massimo campionato resta sempre vivo. Il Catania degli otto anni in Serie A fece pulsare il cuore dei tifosi rossazzurri e non solo. In quegli anni mise al tappeto le grandi del campionato e persino fece perdere la Champions alla Juventus di Del Piero. Era il 23 aprile del 2011, esattamente 10 anni fa. Una punizione di Lodi all'ultimo secondo della sfida dell'Olimpico di Torino gelò la Juventus di mister Delneri. che nel primo tempo conduceva 2-0 grazie ad una doppietta di Del Piero. Il pareggio degli etnei fece perdere il treno per la Champion League ai bianconeri che non agganciarono il quarto posto. Per i rossoazzurri fu un punto importantissimo giunto al quinto dei... tre minuti di recupero concessi da Bergonzi. L'arbitro fu contestato a fine gara per la concessione della punizione letale per i bianconeri.