Catania, questo si che è amore. La luce si è riaccesa dopo 7 anni

Questo Catania è una portaerei, e se la serie D fosse una maratona saremmo dopo ai primissimi chilometri già con vista traguardo. L’entusiasmo, l'atmosfera e soprattutto quei 15mila spettatori di media delle quattro giornate al “Massimino”, fanno sì che la promozione è una semplice ipotesi burocratica. Catania sente addosso il piacere di riscoprire il calcio che conta dopo 7 anni di patemi, delusioni e fallimenti. Non a caso, Catania può vantarsi di un’invidiabile media record di spettatori: oltre 14.000 (compresi gli abbonati) nelle 4 gare al Cibali. Dopo aver toccato il fondo dei dilettanti, adesso ci si prepara per la risalita tra i professionisti. A questa squadra stellare per un torneo obiettivamente ultra scadente sono bastati i primi 7 turni in D per volare davanti a tutti. Impettirsi per non aver perso mai (unica imbattuta in tutti i campionati dalla A in poi), dopo aver staccato la seconda di 5 punti. Inorgoglirsi per le prodezze ripetute e puntuali di Sarao, Sarno, De Luca e ieri anche Giovinco e per la straordinaria sicurezza di Klavs Bethers, un portiere di 18 anni che fino a qualche mese fa era sconosciuto in D. Nel frattempo Rosario Pelligra si gode lo spettacolo del suo Catania dall’Australia. Tutto questo basta per essere davvero felici.