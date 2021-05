Catania, quotazione rosa contrattualizzati: chi sale e chi scende

La quotazione della rosa da inizio stagione è cresciuta per 8 calciatori

Per molti calciatori del Catania è andata in archivio una stagione di alti e bassi, ma qualcuno ha saputo ritrovarsi nel momento più opportuno. Certo, la prematura uscita di scena dai playoff contro il Foggia ha penalizzato la quotazione dell'intero organico anche se nel complesso non cambia molto l'eliminazione al primo turno visto che il club rossazzurro non ha una rosa giovane, quindi poco rivalutata nella stagione 20/21 nell'insieme.

Dei calciatori del Catania attualmente contrattualizzati ce ne sono otto che hanno aumentato di poco il valore di mercato. Un ritocco all’insù grazie all’effetto Baldini, mister che nel finale di stagione ha compiuto un buon lavoro facendo rivalutare qualche calciatore che era dopo il derby perso in casa contro il Palermo in caduta libera. Tre hanno perso valore e quattro lo hanno mantenuto identico alla scorsa stagione.

SCENDE - In calo come valore di mercato dei calciatori contrattualizzati ci sono: Reginaldo, Piccolo e Giosa.

LAVORI IN CORSO - Il problema del Catania sono i contratti in scadenza di Welbeck e Manneh, meno quelli che scadranno nel 2022 visto che sono calciatori ultratrentenni che non hanno mercato. Per i due calciatori però l'ipotesi di non rinnovare e andare via è sempre più vicino.