Catania, raccolti fondi tifosi per la squadra sfiora i 10 mila euro. I ringraziamenti di Lucarelli

Grande e nobile gesto del popolo rossazzurro che ha donato i propri risparmi per la squadra che deve ancora ricevere gli emolumenti di gennaio e febbraio. Gli ultrà della curva Nord hanno fatto sapere tramite la pagina facebook La Domenica allo stadio di aver raccolto e consegnato quasi 10 mila euro. Questo il post pubblicato e dopo i ringraziamenti del tecnico Cristiano Lucarelli: Pochi minuti fa l’intera somma raccolta (che ricordiamo essere di 9260 euro, per 1852 biglietti venduti) insieme alle matrici dei biglietti, è stata consegnata a Torre del Grifo. Si conclude così, nella massima trasparenza possibile, una due giorni che resterà a lungo nei nostri ricordi. Una di quelle per cui sarà bello dire “io c’ero”. Ci è dispiaciuto non aver potuto attivare gli strumenti che avrebbero consentito ai tantissimi tifosi impossibilitati a venire a piazza Dante, o che abitano lontano da Catania, di poter contribuire materialmente, ma sappiano che è come se lo avessero fatto.

Abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo una cosa sola: noi e la maglia.

Che questi fondi possano servire per consentire ai nostri ragazzi di portare avanti il loro, e nostro, sogno.

Forza Catania!