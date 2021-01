Catania, Raffaele: “Battere il Foggia per dimenticare la frenata di Caserta. Russotto dal 1′ si può”

Domani il Catania riceverà al Massimino il Foggia e in tribuna a vedere il match ci sarà anche il futuro presidente Joe Tacopina. Oggi il tecnico etneo Peppe Raffaele ha presentato la sfida in sala stampa: “Domani siamo pronti per ripartire dopo la frenata di domenica scorsa a Caserta. Il Foggia ha qualità con giocatori importanti e un bravo allenatore. Per fare risultato ci vuole una buona prestazione e non commettere errori. Il Catania ha avuto una evoluzione del gioco e nelle ultime dieci partite abbiamo sofferto ma nelle restanti abbiamo provato a portare tanti uomini in fase offensiva. Serve lavoro per oliare i sincronismi ma in attacco serve anche imprevedibilità e finalizzare meglio provando anche la conclusione da fuori area. Se batteremo il Foggia significherà toccare 32 punti sul campo e mi riterrei soddisfatto. Poi vorrei fare un girone di ritorno alla grande. Russotto in campo subito? E’ in piena forma come Sales e quindi potrebbe giocare ma valuterò se metterli in campo dal 1′”.

CONVOCATI – Verso Catania-Foggia: 24 rossazzurri a disposizione di mister Raffaele. Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 24 giocatori per la sfida al Foggia, in programma domenica 17 gennaio alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Indisponibili Pecorino e Pinto, prima convocazione per i neo-rossazzurri Simone Sales e Andrea Russotto. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-gara a Torre del Grifo. Martedì, alle 14.30, primo allenamento in vista di Paganese-Catania, in calendario domenica 24 gennaio alle 15.00.