Catania, Raffaele: “Bella prestazione a Potenza ma subito testa al Catanzaro”

Il Catania vince ancora e si porta in scia delle prime in classifica del Girone C di Serie C. Il tecnico Peppe Raffaele analizza la prova di Potenza in sala stampa. “Abbiamo dominato oggi anche sul piano del palleggio. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè hanno dimostrato di avere personalità e la squadra subisce pochissimo. Adesso pensiamo subito alla prossima partita con il Catanzaro. I giovani stanno dando il giusto contributo e l’obiettivo di farli maturare va avanti. Abbiamo bisogno di tutti visto che siamo numericamente in difficoltà ma noi cerchiamo sempre la vittoria”

