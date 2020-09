Catania, Raffaele: “Ci manca l’amalgama ma in Coppa vogliamo cominciare bene”

Peppe Raffaele, tecnico del Catania, ha fatto il punto dopo i primi giorni di preparazione e in vista dell’impegno di mercoledì 23 settembre in Coppa Italia al Massimino con il San Nicolò Notaresco squadra di Serie D. “E’ importante cominciare a giocare visto che è stato un precampionato strano. Ci serve l’adrenalina da portare in campionato e il match di Coppa Italia è utile anche per vedere il nostro livello di condizione. Dobbiamo essere bravi ad arrivare all’inizio del campionato nelle migliori condizioni e per questo bisogna sfruttare bene la sfida di Coppa Italia. Disponibili Pinto e Silvestri qualcuno ha poco minutaggio ma ho cinque sostituzioni e cercherò di mettere in campo la migliore formazione del momento. Dei nuovi arrivati non dico nulla ma tutti hanno lavorato con voglia. Ci mancherà l’amalgama visto che non tutti sono arrivati nello stesso momento. Ci siamo soffermati in allenamento su concetti tattici ma abbiamo avuto difficoltà a completare un reparto in particolare quello arretrato. Speriamo che molto presto avremo i tifosi visto che il calcio senza pubblico è limitativo”.

