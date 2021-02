Catania, Raffaele: “Complimenti alla squadra meritavano la vittoria contro il Bari”

L’amarezza per il rigore sbagliato al 94′ da Dall’Oglio è ancora intatta nonostante sia passato del tempo. Il mister del Catania Raffaele però elogia la squadra per come ha giocato nella ripresa contro il Bari: “Meritavamo i tre punti se consideriamo il rigore fallito e faccio i complimenti ai miei ragazzi. La squadra ha giocato un grande secondo tempo. Oggi la prestazione è stata gagliarda e abbiamo dominato il Bari che è una big. Peccato il gol subito senza rischiare nulla nel primo tempo. Moralmente abbiamo vinto ma in classifica aggiungiamo un solo punto”.