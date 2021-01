Catania, Raffaele: “Con Tacopina benzina nuova e inseguiamo un obiettivo importante”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele analizza in sala stampa la prestazione della squadra dopo il successo sul Foggia. “Sono soddisfatto della gara dei ragazzi e sono molto contento di loro anche se siamo ancora al giro di boa. Questa è la strada da seguire ma dobbiamo migliorare alcune cose e mi disturba aver subito il gol nel finale del primo tempo. Abbiamo finalizzato due volte e potevamo farlo anche di più ma mi sembra che ultimamente facciamo bene in zona offensiva. Il bilancio del girone di andata è largamente positivo nonostante l’avvio difficile per condizione fisica e amalgama. Piedi per terra e cercare di evitare i cali di concentrazione. Mi auguro che con la nuova governance si possa ottenere qualcosa di più. Arrivo di Tacopina? Siamo concentrati sul campo e la squadra è in una evoluzione positiva e ora che la macchina è in moto l’arrivo dell’avvocato Tacopina non può che essere benzina per noi ma in campo vanno i ragazzi. Dobbiamo credere però che si può sfruttare questa stagione e ottenere il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Io ho grande fiducia nei mei ragazzi”