Catania, Raffaele: “Contro la Paganese ha inciso la stanchezza”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha analizzato il pari esterno sul campo della Paganese: “Abbiamo cercato per tutti i 90′ di fare la partita e conquistare i tre punti. Nel secondo tempo ci sono mancate le energie e neanche con i cambi è cambiata la musica. Non siamo riusciti neanche nell’uno contro uno e alla fine fisicamente siamo calati. E’ la quarta gara consecutiva in 10 giorni e ciò nonostante abbiamo costretto alla difensiva la Paganese che è una buona squadra. Comunque la squadra ha risposto bene in campo nonostante la mancanza di energie. Adesso mettiamo da parte la Paganese e pensiamo alla Vibonese e al Bisceglie”

Le dichiarazioni di Cleiton – Il difensore etneo ha analizzato il pareggio di Pagani