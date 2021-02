Catania, Raffaele: “Contro la Vibonese faremo una grande partita”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato il match contro la Vibonese in programma domani per la 27^ giornata di Serie C: “Abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma domani voglio vedere una squadra che scenda in campo per i tre punti. Se facciamo bene con la Vibonese, la vittoria ci darà slancio per il derby con il Palermo. In programma abbiamo 7 partite in 21 giorni e bisogna fare turnover, la squadra fisicamente sta bene e la squadra ha continuità di prestazioni e risultati. Domani vorrei vedere la squadra più cinica e come detto decisa a conquistare l’intera posta in palio. Faremo una grande partita domani, ne sono convinto”.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 21 giocatori per la sfida alla Vibonese, in programma domenica 28 febbraio alle 15.00 allo stadio “Luigi Razza” e valevole per la ventisettesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Squalificati Sales e Tonucci, indisponibili Martinez, Piccolo e Zanchi.

Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Calabria. Lunedì, alle 15.30, primo allenamento in vista di Catania-Palermo, in calendario mercoledì 3 marzo alle 20.30.

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

32 Alessandro Confente

1 Antonio Santurro

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado



4 Antonio Giosa

20 Giovanni Pinto

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

23 Jacopo Dall’Oglio

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia



6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

33 Matteo Di Piazza

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

28 Francesco Matteo Golfo

19 Kalifa Manneh

7 Andrea Russotto

9 Manuel Sarao

30 Michele Volpe

11 Agapios Vrikkis