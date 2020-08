Catania, Raffaele: “Dobbiamo dare il 101% per riportare il club dove merita”

Giuseppe Raffaele è ufficialmente il nuovo tecnico del Catania. Il giovane tecnico arriva in Sicilia dopo aver allenato per due stagioni il Potenza in Serie C con ottimi risultati.

LE DICHIARAZIONI

L’allenatore arriva in Sicilia con un contratto annuale, con opzione di estensione al secondo anno. Queste le prime dichiarazioni di Raffaele rilasciate presso i canali social ufficiali del Catania: “Grande orgoglio poter sedere sulla panchina di una delle società più importanti d’Italia. Ho una grande responsabilità che deve essere vissuta dando il massimo dell’entusiasmo e della mia passione, cercando di infonderlo al gruppo, alla squadra”.

L’AMBIENTE – “Due anni fa quando abbiamo fatto il ritorno dei playoff col Potenza, quando pareggiò Di Piazza, non ho visto dalla panchina che il pallone era entrato: fu il boato dello stadio a farmelo capire”.

MOMENTO STORICO -“Dobbiamo cercare un risultato che merita la piazza, la società, e i tifosi del Catania. Questo è il secondo momento storico dove si è rischiato di perdere la società, il primo fu nel 1993. Faremo il massimo per cercare di ripetere la storia nel minor tempo possibile”.

L’ESPERIENZA A POTENZA – “Dopo due anni bellissimi a Potenza, in cui mi sono trovato benissimo, si è chiuso tutto alla stessa maniera. Adesso ho da fare una nuova esperienza, e il mio desiderio è emulare non i risultati, ma cercare di dare il meglio per fare il massimo per quanto resterò sulla panchina del Catania”.

DARE IL MASSIMO – “La società ha messo in tempi brevissimi in piedi tutta la situazione, e se c’è stato qualche giorno di ritardo non è stato colpa di nessuno. Fin dal primo momento da parte mia avevo già fatto la scelta, ma solo per questioni burocratiche c’è stato un ritardo di qualche giorno. Dobbiamo cercare un risultato importante, non voglio caricare di prospettive però. Noi siamo il Catania, e dobbiamo dare il 101% in campo con giocatori e tutto l’ambiente. Lavorare tutti i giorni qui ti fa sentire di essere ai massimi livelli, come essere in Serie A. Dobbiamo comunque ricordarci la nostra categoria, per riportare il club dove merita. Un grandissimo centro sportivo, usufruire tutti i giorni di questa struttura è fantastico”.

IL RITIRO – “Abbiamo 23 giocatori in organico, e i primi 10 giorni serviranno per valutare chi avrà la determinazione per ripartire, chi effettivamente sarà una sorpresa non prevista attualmente. Le prime verità me le darà il campo su quello che vedrò, poi abbiamo le idee chiare su alcune zone del campo dove la squadra va migliorata, per caratteristiche che mancano. Questo è un buon gruppo, anche in situazioni non facilissime ha viaggiato in una zona medio-alta di classifica”.