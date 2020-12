Catania, Raffaele: “Meritavamo i tre punti con il Catanzaro. Nel 2021 proveremo a coltivare un sogno”

Il Catania oggi contro il Catanzaro ha mancato la vittoria ma ha fatto una grande prestazione. Il tecnico Peppe Raffaele ha analizzato il pareggio: “Abbiamo fatto una bella rincorsa in campionato e siamo terzi questa sera. Oggi c’è grande rammarico per non aver vinto. Sembrava una gara stregata ma c’è conferma che questa squadra cresce a al Catanzaro abbiamo lasciato poco. Stiamo migliorando anche sul possesso e la squadra mi è piaciuta molto nell’arco dei 90′. Oggi avremmo meritato tre punti ma questa squadra mi dà segnali di grande crescita anche se dobbiamo volare bassi e continuare a migliorare alcune cose. La sosta ci permette di lavorare con tranquillità inviata della seconda parte del campionato. La classifica è ottima e credo che siamo avanti rispetto a quello che era l’obiettivo a inizio stagione. Speriamo di riuscire a fare sognare tutti”.