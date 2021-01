Catania, Raffaele: “Monopoli in salute, servirà grande gara”

Il tecnico del Catania Peppe Raffalele presenta in sala stampa il match di domani contro il Monopoli. “Settimana movimentata tra rumors di mercato e infortuni ma abbiamo lavorato bene. Sono consapevole che domani sarà dura contro una squadra in salute che ha messo in difficoltà chiunque. Dobbiamo essere bravi a fare una gara importante e servirà dare qualcosa in più. Golfo e Di Piazza sono arrivati adesso ma se serviranno li manderò in campo e sono sicuro che sono motivatissimi. Di Piazza ha fatto una scelta ben precisa e la rispettiamo ma sa bene che qui bisogna dare il massimo perchè io non faccio sconti a nessuno. Tutti i nuovi arrivati che si sono integrati e questo è un fattore positivo. Abbiamo due partite in tre giorni e ci sarà spazio per tutti”.