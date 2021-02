Catania, Raffaele: “Partita contro la Virtus più difficile di quelle con Bari e Ternana”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato in sala stampa il match di domani alle 12.30 contro la Virtus Francavilla: “Sfida importante visto che affrontiamo una squadra in salute con un attacco temibile e centrocampisti che vanno in rete. Partita che dobbiamo fare bene con una prestazione perfetta e per battere i nostri avversari bisogna non sbagliare nulla. Poi ci aspettano due match importanti con Ternana e Bari quindi serve la vittoria contro la Virtus Francavilla. Rispettiamo l’avversario ma abbiamo bisogno della massima concentrazione di tutti visto che la mia squadra fa leva sul collettivo. La partita contro il Francavilla potrebbe essere più difficile di quella con il Bari e la Ternana. Bisogna gestire anche le ammonizioni visto che ci sono più diffidati negli stessi ruoli. Ma guardo la singola partita e poi dopo valuteremo le situazioni per il nuovo match”.