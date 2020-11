Catania, Raffaele: “Peccato per il gol fallito nel recupero”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha dato la scossa nell’intervallo e la sua squadra nella ripresa ha cambiato marcia mettendo in difficoltà il Palermo. La rete dell’attaccante Pecorino è valsa il pareggio e il mister etneo ai microfoni di Rai Sport ha accettato il risultato maturato al Barbera: “Il pari ci sta, noi volevamo vincere e abbiamo avuto anche due occasioni nel finale per farlo. Dobbiamo cercare di essere continui in tutto l’arco della gara, a volte andiamo in difficoltà da soli. Nel primo tempo non abbiamo fatto quanto preparato, nella ripresa abbiamo provato a cambiare il match e siamo riusciti a segnare. Abbiamo recuperato, anche noi non siamo in un periodo eccezionale quindi cerchiamo di restare positivi per quello che stiamo costruendo“.

