Catania, Raffaele: “Persa partita quando dominavamo”

Il commento amaro del tecnico del Catania Peppe Raffaele dopo la sconfitta contro il Palermo al Massimino: “Dispiace tantissimo per l’importanza di questa partita. Abbiamo cercato di fare gol ma non ci siamo riusciti. Non cerco alibi stasera. Avevamo sofferto inizialmente, ma poi quando eravamo padroni della partita l’abbiamo persa. Siamo stati sfortunati sotto porta – afferma Raffaele– come sul tiro di Russotto. Loro quando hanno trovato il gol si sono chiusi a doppia mandata. È la partita più amara della stagione. Dispiace perché sapevamo l’importanza di questa partita e che dovevamo fare gol per vincere ma purtroppo è andata così. La squadra ha dato tutto per 70′, ma nell’ultimo periodo non riusciamo a segnare, e questo ci penalizza. Se non si fa gol le partite si perdono o pareggiano. Bisogna lavorare e cercare di ripartire dopo questo ko con dispiacere enorme per la città e per noi. In classifica siamo comunque quinti, ora dobbiamo svoltare”, ha concluso Raffaele.