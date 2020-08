Catania, Raffaele: “Servono rinforzi ma abbiamo due dei giocatori più forti della categoria”

Sono giornate di lavoro per il Catania di mister Giuseppe Raffaele. Il neo tecnico prepara sul campo la nuova stagione, mentre la società si adopera sul mercato. Parlando a La Sicilia, l’allenatore ha fatto il punto del momento dei suoi con particolare riferimento anche a modulo e calciatori.

Catania, Raffaele: “Società sa cosa serve”

Dopo due settimane di lavoro, tra allenamenti individuali e alcune sessioni di gruppo, Giuseppe Raffaele fa il punto sul momento del suo Catania in vista del prossimo campionato: “Dobbiamo velocizzare il lavoro. Adesso ci stiamo concentrando sulla tattica”, ha esordito il mister. “Mercato? C’è una lista di 22. Serve qualcosa. C’è bisogno, anche a livello numerico, di qualità. In ogni caso la società sa tutto e sa cosa fare. La società è sempre vigile sul mercato, non spetta a me parlarne”. Ma nonostante qualche pecca da colmare, Raffaele elogia alcune sue individualità: “Pinto e Calapai sono tra i quinti migliori della categoria. Bisogna accoppiarli però con altri calciatori visto che ci attendono incontri infrasettimanali intensi. Bisogna avere continuità di rendimento. Sia se giochi a 4 dietro, sia se giochi col centrocampo a 5 importa poco”. “L’attacco? Vediamo. Come concetto iniziale 3-4-3 o 3-5-2 va bene”.

INCIDENTE PICCANTE PER EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE