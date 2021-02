Catania, Raffaele: “Siamo una squadra solida ma adesso non guardo la classifica. Rigore netto”

Il mister del Catania Peppe Raffaele ha commentato il successo per 1-0 contro la Virtus Francavilla: “Partita di oggi interpretata bene e vittoria sofferta ma meritata. Alla fine il risultato è giusto e a volte è importante essere cinici. Squadra in salute la Virtus ma non gli abbiamo concesso quasi nulla. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa, ma siamo stati sempre coesi. Tutti protagonisti oggi e quando rientreranno altri elementi ci sarà maggiore qualità. Quello che mi piace è che siamo una squadra solida. La classifica non la guardo visto che abbiamo due gare in meno e due punti che potrebbero esserci restituiti. Questa squadra sa essere operaia ma anche spettacolare quando sarà necessario. A Terni dobbiamo fare la migliore prestazione possibile e bisogna essere perfetti contro una squadra che sta ammazzando un campionato. Sul rigore non dico nulla ma mi dà fastidio che qualcuno si lamenti. Comunque il rigore visto dal campo mi è sembrato netto”.