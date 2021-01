Catania, Raffaele: “Vittoria che va messa nell’album. Siamo sulla strada giusta”

L’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monopoli: “Oggi è stata una partita dura, non solo sul campo. Avevamo perso un po’ di certezze, nelle ultime ore sono arrivati Di Piazza e Golfo e ho dovuto schierarli subito. Avevo chiesto ai ragazzi di sopperire alla situazione difficile, abbiamo sofferto qualcosa nel primo tempo perchè non trovavamo le misure, la partita è stata comunque equilibrata. Va apprezzata la grande determinazione di questi ragazzi, i nuovi acquisti adesso ci aiuteranno. Siamo una squadra diversa anche mentalmente e stiamo percorrendo la strada giusta. Adesso questa partita va messa nell’album dei ricordi e dobbiamo prepararci alla prossima gara”.