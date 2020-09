Catania, Raffaele: “Voglio lo stadio pieno per avere una spinta in più”

Si è tornato a respirare aria di calcio nella sala stampa del Calcio Catania. Oggi infatti il nuovo allenatore Giuseppe Raffaele è stato presentato alla stampa insieme al suo staff. Queste le prime impressione del mister rossazzurro a quasi venti giorni dall’inizio del campionato di Serie C. “Sono felice dopo questi primi giorni di ritiro avendo una società che ci agevola il lavoro. Il gruppo è ambizioso, voglioso ma con i piedi per terra. Mi piace lavorare e cercare di arrivare ogni domenica con tutto fatto bene. Naturalmente più si mette qualità alla squadra e meglio è per raggiungere gli obiettivi, ma per adesso siamo un bel gruppo di lavoro con tutto lo staff e anche l’ambiente. Non vedo l’ora di vedere il Massimino pieno per avere una spinta in più. Vorrà dire che il lavoro è stato fatto bene se tornano i tifosi”

