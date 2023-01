Catania-Ragusa, le probabili formazioni e dove vederla

Massima attenzione chiesta dal mister del Catania Ferraro per la gara odierna. L'allenatore ha commentato la sfida così alla vigilia: "Dobbiamo pensare a vincere, a giocare bene e ad aumentare il ritmo: ci attendono 17 finali. Ripartiamo dalla prestazione del secondo tempo con il Trapani. Servono 14 vittorie per centrare l’obiettivo. Il Ragusa è una buona squadra, bisogna stare molto attenti e fare una grande partita". In campo gli etnei dovrebbero puntare sul 4-3-3 o, in alternativa, sul 4-3-1-2. Tutto dipenderà dagli interpreti che verranno scelti dal tecnico.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Catania e Ragusa andrà in scena, come detto, oggi domenica 8 gennaio 2023. Così come accaduto per tutte le altre gare disputate fin qui, anche la gara odierna degli etnei sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva TV su Telecolor (canale 11 del d.t.) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).