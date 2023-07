Catania, Rapisarda: “Club Pelligra non è quello del 46. Cancellata memoria storica”

In merito alle vicende rossazzurre, riprendiamo il post pubblicato sui social dall'avvocato Giuseppe Rapisarda , legale conosciuto e stimato in città, da sempre legato ai colori rossazzurri e ai tifosi in particolare quelli dei gruppi organizzati della curva Nord.

Chissà dove sono finiti, mi ero sempre chiesto negli anni, i "cirnechi" catanesi che avevano riempito il Cibali nella speranza, di una via più breve per vincere, barattando idee, principi e valori in cambio di una promozione in cadetteria con altra realtà calcistica. Si erano semplicemente mimetizzati. Ma non avevano mai abbandonato il livore, la avversione, l'odio per il Catania 46. E lo hanno tramandato ai figli ed ai nipoti. Non sembra vero a loro, adesso, regolare ogni conto, e scrivere e parlare della morte del Catania con intima e profonda soddisfazione. E del seppellimento tracotante, arrogante e vigliacco della sua Storia e dei racconti intrisi di sacrificio e a volte anche della stessa morte, di chi ha dedicato una vita intera a sostegno di una Fede. Avete ragione. Questo non è il 46. Vuole essere una altra cosa, un altro racconto. Non desidera avere, il Catania Fc 2022, alcun passato ingombrante con cui fare i conti. Ritiene di essere così forte da fare a meno di ogni memoria precedente. La assenza della proposta irrevocabile di acquisto delle vecchie insegne, sebbene già possibile, ne è ulteriore riprova. È un suo assoluto diritto. Auguri.