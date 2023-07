Catania, Rapisarda: “Dite a Grella la verità. Non siamo una Fc come un Palermo qualunque”

Non c'è Catania se non riconosce il valore ideale del club nato il 24 settembre del 1946. Non ha futuro, se non effimero, il Catania di oggi che rinnega la storia del calcio a Catania nato nel 29 e ricominciato nel 46. Le battaglie del 1993 restano epopea sociale, popolare e giuridica da imparare e fare studiare a tutti. Non c'è vittoria col disconoscimento di una battaglia civile di identità e sopravvivenza che coinvolse la Città. Dal più umile tifoso al più alto Magistrato del tempo. Noi non siamo una fc come un Palermo qualunque, Grella.