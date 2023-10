Catania, Rapisarda: “Equilibrio e moderazione, squadra adesso a metà classifica”

Equilibrio e moderazione. Il cammino è lungo. La soddisfazione resta per intero come, tuttavia, un" metà classifica "che non può appartenere alla pancia piena di alcuno di Noi. Fare quadrato sui Rossazzurri e Tabbiani, lo ebbi a scrivere l'indomani della dannata partita col Foggia, lo ripeto adesso. E due cose che mi sembravano ovvie, per chi conosce la mia storia, ma a quanto pare non lo sono, mi tocca evidenziare. Qui si sostengono i colori rossazzurri, mai la società o i suoi rappresentanti. Chi vuole gli evviva al signor Grella può andare a leggere altrove. Ha compiuto diversi errori dal mio punto di vista, e io non conosco censura di me stesso, delle mie idee, dei miei valori. Ed infine: Ciò che accade fuori dal campo in prossimità o dopo una gara non è mai stato argomento social con me, e neanche privato con chiunque, in alcun caso. Anche qui leggere altrove per frasi fatte e di circostanza. Godiamoci piuttosto questo lunedì e pensiamo già a fra 48 ore... Ho personalmente qualche eco di risata di troppo di un anno e mezzo fa da saldare. Non fermiamoci.