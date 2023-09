Catania, Rapisarda: “Grella, aver giocato a calcio non significa saper gestire club”

Chiariamo alcuni concetti base: fare quadrato sui Rossazzurri e su Tabbiani. Protetti e garantiti. Mai soli. Vincenzo Grella ha il dovere morale, mettendoci la faccia, di difendere le proprie scelte. Non ci interessa alimentare dubbi o peggio istruire processi. Dal modo di costruire la squadra sino alla logistica degli allenamenti, dalla organizzazione di una società e i metodi che si utilizzano per gestirla, che non possono somigliare al passato, pena esiti infausti ed infelici conosciuti ,tutto fa esperienza. Non è semplice svolgere il ruolo di amministratore delegato di una società. Ne' venire dal mondo del calcio significa automaticamente esserne capaci . Bisogna avere requisiti di attitudine professionali e competenze specifiche manageriali e non solo di calcio. Circondarsi dei collaboratori giusti e funzionali per un progetto di crescita innovativo e vincente. Uno spartito che suoni la stessa musica coerente e intonata. Non la armata Brancaleone degli ultimi anni al Catania 46. Fissarsi da parte di molti solo sulla guida tecnica é miopia. O vigliaccheria del non approfondire ciò che risulta scomodo da dire. Scrivere "vi meritate" questo o quello da parte di chi ciecamente difendeva "questo o quello" quando si mettevano in discussione determinate scelte societarie in modo assai più intenso, tra l'altro, di adesso, é un capolavoro di ribaltamento di Verità e della storia di ciascuno. Preoccupati Grella, per scaramanzia, di chi ti mostra acquiescenza supina. Sono gli stessi proni alle scelte di Pulvirenti e di Sigi. Toccati, Vincenzo, per scaramanzia... Poi ci siamo quelli che restiamo e non fuggiamo nei momenti difficili. Al concreto. Il Catania deve rialzarsi. È interesse e volontà di tutti che ciò accada immediatamente.