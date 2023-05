Catania, Rapisarda: “Ho le idee chiare per la prossima stagione”

Il calciatore Francesco Rapisarda oggi in sala stampa ha parlato della stagione con la maglia del Catania e anche del suo futuro: "E' stata una stagione molto positiva per me ma quello che conta è l'obiettivo raggiunto con la squadra. La festa di domenica è stata fantastica con tanti tifosi allo stadio e in Serie D tanta gente non si era mai vista sugli spalti. E' stata un'emozione unica e ci godiamo il momento e vogliamo continuare. Futuro? Chiudere bene il campionato e poi vincere la poule scudetto. Il presente conta, poi ci sarà tempo per parlare di conferma e non parlo con il mio agente da tempo. Mi piacerebbe giocare in Serie B e mi sento ancora giovane. Prossimo anno piacerebbe stare qui e c'è già una buona base per essere competitivi in C".