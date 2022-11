Catania, Rapisarda: “Partita difficile quella contro il Cittanova”

Dopo l’allenamento di oggi allo stadio “Carone” di Ragalna il calciatore del Catania, Francesco Rapisarda ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue principali dichiarazioni: "Siamo una grande squadra e il merito è di tutti se si vince sempre. Io sono felice di stare qui e la mia Serie A la sto vivendo a Catania con tante emozioni. Domenica scorsa abbiamo capito quanto siamo forti vincendo con il sacrificio. Ogni partita ha la sua storia ma contro il Sant'Agata non abbiamo rischiato tanto. Abbiamo lasciato il possesso palla avendo preparato così il match. Domenica col Cittanova in Calabria prevedo una partita difficile ma noi siamo concentrati sul nostro obiettivo. La classifica la guardiamo ma non ci distraiamo. Noi vogliamo vincere sempre".