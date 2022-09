Catania, Rapisarda: “Segnare al Massimino? Ho realizzato un sogno”

Il calciatore del Catania, Francesco Rapisarda ha commentato la partita vinta contro il San Luca: "Ho provato un'emozione incredibile dopo il mio gol. Ho coronato un sogno che avevo da bambino visto che io sono catanese ed ho sempre sognato di far gol in questo stadio e davanti alla mia gente. Dopo 13 anni di calcio in altre parti d'Italia ci sono riuscito. Abbiamo fatto una grande gara e soffrendo e lottando abbiamo vinto. Eravamo padroni del campo ma anche dopo il pareggio siamo andati avanti e se abbiamo vinto è grazie al nostro pubblico. Ho spinto sulla fascia e il mister vuole che noi terzini andiamo avanti. Sono anche contento della mia prova ma quello che conta è la vittoria".