Catania, Rapisarda: “Tabbiani non è stato messo in condizioni di fare bene”

Non mi interessa niente che siano giunti atleti svincolati. Di più che era stato detto in dichiarazioni ufficiali che in ritiro a luglio sarebbero andati almeno i due terzi della rosa mentre dal primo agosto sono arrivati 12 giocatori, alcuni dei quali in ruoli cardine addirittura a settembre ed a campionato iniziato.

I campionati di C si fanno con la panchina "lunga". Qui abbiamo giocatori infortunati senza che neanche si siano visti in campo per un minuto di gioco.

Sembra una battuta di spirito, non lo è.

Vero. In B ne' il Bari né il Palermo sono andati al primo anno appena tornati dai professionisti.

Giustissimo. Anche il Catanzaro, fallita la B per un soffio, ha vinto poi la C al secondo vero tentativo.

Ma hanno investito, denaro proprio, tanto.

Catania in larga misura si è pagata la stagione appoggiando massicciamente la società di calcio. Abbonamenti, incassi, merchandising e sponsor numerosi e munifici (lo sappiamo) anche qui come da alcuna altra parte di C e non solo meridionale.

Catania sta fornendo uno stadio più dignitoso come mai accaduto prima di adesso, lo stadiolo adiacente presto dopo non so quanti anni sarà fruibile.

Ha messo a disposizione gli uffici pubblici del cibali come sede della società. Catania c'è.

Tutta, non un singolo partito, ente o associazione. Tutta, Grella. Per Intero.

Occorre investire sul calcio in modo massiccio, non si chiede ,se non per antitesi di comodo, alla cieca tanto per buttare via i soldi per il piacere di ostentare .Ma per programmare il futuro a partire da Nesima e per finire alla individuazione del luogo ove costruire il centro sportivo e realizzarlo in poco tempo come accaduto a Palermo.

Non si chiede come all'asilo infantile di arrivare primi a tutti i costi ma neanche di stazionare a metà classifica.

Il tempo delle chiacchere, sembrava implicito, é finito col Catania 1946.

Non ci sono più i suoi debiti a fare da zavorra alle ali dei sogni.

Di Tabbiani, nel bene o nel male, ne deve rispondere per intero chi lo ha fortemente voluto a dispetto delle previsioni.

Augurandoci per il bene del Catania sia stata una scelta lungimirante nel medio periodo.

Ma non è stato messo in condizioni di fare bene almeno sino ad adesso al netto di errori di inesperienza inevitabili. Tabbiani oltre Fiorenzuola non ha mai allenato a questi alti livelli, misurandosi con aspettative di una tifoseria unica in C nel panorama nazionale.

Unica.

Ora la società ha il dovere di difendere questa scelta o ammettere di avere grossolanamente sbagliato.

Senza l'alibi di un ambiente passionale che preme per l'esonero.

È arrivato il momento non di pasteggiare prosecco prima, durante o dopo una partita. É il momento di levarsi le" mise "eleganti, le cravatte e le giacche, di mangiare pane duro e" chiantari" pugni nel muro.

Di andare in ritiro prima della partita in casa per fare coesione, gruppo e controllare passo passo, h24, proteggendo da ogni eventuale distrazione ogni atleta in rossazzurro.

Allontanare chi crea diversivi, propone affari, che del Catania ha già mostrato negli anni, a parte camparci di sopra, di fottersene una beata minchia.

La C è sostanza, fatti.

Non c'è spazio per la forma soprattutto priva di riscontri reali dentro e fuori dal campo.

Noi siamo svegli.

Laddentro fatelo anche voi.

