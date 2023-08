Catania, Rapisarda: “Torre del Grifo riaprirà ma non sarà la casa del tifoso C.C. 1946”

Non più tardi di settembre prossimo appare molto più che probabile sia resa pubblica l'asta per la acquisizione in proprietà del più grande centro sportivo da Roma in giù del panorama nazionale. I tempi sono relativamente più rapidi di quanto si immaginasse anche per la esigenza, diventata urgenza, che la struttura non subisca ulteriori ammaloramenti. Torre del Grifo avrà necessità di pratiche catastali in variazione che ne modifichino estimi e costi oltre ad alcune trasformazioni strutturali che ne abbassino o contengano i costi energetici e di gas davvero esorbitanti ed attualmente fuori mercato se non logica economica. Tuttavia resta per imprenditori siciliani e non che vorranno investire in questa scommessa una grande occasione di rilancio del territorio oltre una opportunità di unire profitto nel medio/lungo periodo con utilità sociale. Una piscina bellissima, già diretta con amore dalla più grande campionessa della storia sportiva della nostra città, una foresteria, una sede convegni da adibire a forum di incontri, teatro, occasioni culturali di ogni tipo, 4 campi di calcio ed una sede come centro per attività sociale, sono momenti qualificanti per ogni holding o società volesse rilanciare il Centro. La speranza forte è che quella che sarebbe dovuta essere la casa del tifoso del Catania diventi la casa della popolazione etnea ai piedi del Vulcano affinché sia restituita a tutti noi ed a miglior vita. Così da tornare ad entrare lì dentro e, magari, con un pizzico di commozione fare andare il proprio pensiero a ciò che è stato e rimane nel cuore di tanti il "più grande sogno sportivo di intere generazioni di catanesi". Il Calcio Catania 1946.